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مخدرات بـ 24 مليون جنيه.. سقوط 3 عناصر إجرامية بالإسكندرية ومطروح

12:12 م الإثنين 03 مارس 2025

المتهمين + المضبوطات

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كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريتي أمن الإسكندرية ومطروح، من توجيه ضربات أمنية ناجحة أسفرت عن ضبط عدد من العناصر الإجرامية، وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة.

مديرية أمن الإسكندرية:

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزتهما 257 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، وبندقية آلية، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

مديرية أمن مطروح:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته 35 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 24 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تأتي تلك الجهود في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، حفاظًا على أمن وسلامة المجتمع.

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حملات امنية مكافحة المخدرات الإسكندرية مطروح
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