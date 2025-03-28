شهادات ووظائف مرموقة.. ضبط صاحب كيان تعليمي وهمي في القاهرة

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص في القاهرة، بعدما ثبت تورطه في إدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص، والتلاعب بأحلام الشباب من خلال بيع شهادات مزيفة.

تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة أكدت أن المتهم، المقيم في مدينة نصر، أنشأ كيانًا تعليميًا غير معتمد، وأوهم ضحاياه بأنهم سيحصلون على شهادات ودبلومات دراسية معتمدة، تؤهلهم للحصول على وظائف مرموقة في شركات ومؤسسات كبرى، مقابل مبالغ مالية طائلة.

بتقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية، تمت مداهمة المقر الوهمي، وضبط المتهم وبحوزته استمارات تسجيل مزيفة منسوبة لكيانه الوهمي، ومطبوعات دعائية تروج للخدعة التي مارسها على الضحايا.

المتهم اعترف بجرائمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، في إطار جهود وزارة الداخلية للتصدي لعمليات النصب وضمان عدم استغلال المواطنين من قبل الكيانات التعليمية الوهمية.