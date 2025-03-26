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بعد تداول فيديو.. القبض على شاب بتهمة التحرش بسيدة في أسيوط

11:25 ص الأربعاء 26 مارس 2025

ضبط شاب

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كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر ادعاء إحدى السيدات بتعرضها للمضايقة والتحرش من قِبل أحد الأشخاص في محافظة أسيوط.

وبعد الفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقه، وهو شاب يبلغ من العمر 25 عامًا، وله معلومات جنائية سابقة، ويقيم بمحافظة أسيوط.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وجارٍ استكمال التحقيقات في الواقعة.

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ضبط شاب التحرش بسيدة أسيوط
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