الداخلية توزع وجبات الإفطار على الصائمين ضمن مبادرة "كلنا واحد معك في رمضان"

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توزيع وجبات الإفطار على الصائمين ممن تتطلب طبيعة عملهم التواجد خلال توقيت الإفطار، بالإضافة إلى العمالة غير المنتظمة في مختلف المحافظات.

كما قامت مديريات الأمن بتنظيم مأدبات إفطار جماعية، تعزيزًا لمبادئ التكافل الاجتماعي ودعمًا للمشاركة المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك.

ولاقت هذه المبادرة استحسان المواطنين، حيث أعربوا عن شكرهم لرجال الشرطة على هذه اللفتة الإنسانية التي تعزز التواصل والترابط بين الشرطة والمجتمع.

تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز الدور المجتمعي، والتفاعل الإيجابي مع المواطنين خلال مختلف المناسبات، تحت مظلة مبادرة "كلنا واحد معك في رمضان".