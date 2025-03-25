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فيديو مثير لمحاولة خطف طفل من الشارع في الإسكندرية... الداخلية تكشف الحقيقة

12:35 م الثلاثاء 25 مارس 2025

خطف طفل - تعبيرية

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كتب- أحمد أبو النجا:

تابعت أجهزة وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن الزعم بمحاولة بعض جامعي الخردة اختطاف طفل والاعتداء عليه بسلاح أبيض في محافظة الإسكندرية.

وبعد الفحص والتحريات، تبين أن ما تم تداوله غير صحيح، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في تلقي قسم شرطة أول العامرية بلاغًا من مالك محل (له معلومات جنائية) مقيم بدائرة القسم، يفيد بتضرره من شخصين (عامل وشقيقه) مقيمين بنفس المنطقة، لقيامهما بالتعدي على نجله بسلاح أبيض، مما أدى إلى إصابته بسحجات وجروح بالجسم، بسبب خلافات الجيرة.

وعلى الفور، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة. كما تم ضبط مقدم البلاغ، حيث تبين أنه ادعى كذبًا أن الجناة حاولوا اختطاف ابنه، وذلك بهدف كسب اهتمام المسؤولين بشكواه.

اتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأكدت على ضرورة تحري الدقة قبل نشر أي معلومات قد تثير البلبلة بين المواطنين.

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وزارة الداخلية خطف طفل سلاح أبيض محافظة الإسكندرية
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