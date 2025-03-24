الداخلية تمد مبادرة "كلنا واحد" وتوفر ملابس وحلوى العيد في المنافذ

كتب ـ رمضان يونس:

أعلنت وزارة الداخلية، مد فعاليات المرحلة الـ 26 من "مبادرة كلنا واحد" لمدة شهر اعتباراً من الأول من إبريل 2025 بمناسبة عيد الفطر المبارك لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 % .

المبادرة الرئاسية، التى أطلقتها وزارة الداخلية، تزامنت مع عيد الفطر المبارك، حيث تم التوسع فى أعداد المنافذ المشاركة من السلاسل التجارية ومحال الحلويات والملابس لتصل إلى 3846 منفذ وسرادق وسلسلة تجارية، بمختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة لتوفير السلع الغذائية، بجودة عالية وأسعار مخفضة.

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد 1168 منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة، والموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

يأتى ذلك فى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.