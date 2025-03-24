تأجيل محاكمة 73 متهما في قضية "خلية التجمع الإرهابية"

كتب ـ مصراوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية، إلى جلسة 12 مايو المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في أوراق القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، أن 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهماً محبوساً و26 متهماً هارباً، انضموا إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.