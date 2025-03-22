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تخصص "سيدات".. سقوط نشّال الحقائب في قبضة الأمن بمدينة نصر

11:41 ص السبت 22 مارس 2025

ضبط متهم - تعبيرية

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كتب- أحمد أبو النجا:
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عامل توصيل طلبات أثناء سرقته حقيبة إحدى السيدات أثناء سيرها في منطقة مدينة نصر بالقاهرة.
وبالفحص، تبين أن قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من إحدى السيدات (مقيمة بدائرة القسم)، أفادت بتضررها من أحد الأشخاص، كان يستقل دراجة نارية، قام بسرقة حقيبتها وبداخلها متعلقاتها الشخصية.
وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عامل توصيل طلبات (مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث).
وبمواجهته، اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن كافة المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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وزارة الداخلية نشّال حقائب مدينة نصر مديرية أمن القاهرة
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