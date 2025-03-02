تأجيل محاكمة متهم في قضية "خلية الذئاب المنفردة" لجلسة 3 مايو

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، تأجيل محاكمة المتهم إسلام سمير محمد بكار، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الذئاب المنفردة"، إلى جلسة 3 مايو المقبل، وذلك لحين ورود تقرير الإدارة العامة للتكنولوجيا والمعلومات، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.

جاء القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، محمود محمد زيدان، ووائل عمران، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمًا تتعلق بالسعي لدى جماعة مقرها خارج البلاد بهدف تنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر، واستهداف مقار ومكاتب البعثات الدبلوماسية والقنصلية. كما أسندت إليه تهمة التواصل مع تنظيم داعش الإرهابي بالخارج، للحصول على تدريبات حول تصنيع العبوات المفرقعة، بهدف استخدامها في تنفيذ عمليات عدائية داخل القاهرة، وفقًا لما ورد في التحقيقات.