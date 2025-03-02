حكاية أم قفزت من الطابق الخامس هربًا من النيران.. وطفلاها تفحما في حريق كرداسة

كتب- صابر المحلاوي:

استيقظ أهالي منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة على كارثة مروعة، بعدما لاحظوا تصاعد سحابة دخان كثيف مصدرها شقة سكنية حديثة العهد بساكنيها.

استغاثة أخيرة أطلقها قاطنو الشقة، أملاً في تلقي أي مساعدة تنقذهم من الموت المحقق، لكن الواقع حمل سيناريو أكثر مأساوية؛ إذ حاصرت النيران أفراد الأسرة بالكامل، بينما حالت شدة الحريق دون تدخل الجيران، لينتهي الأمر بمصرع سيدة وطفليها في مشهد مأساوي.

لم يمضِ سوى أيام قليلة على انتقال الأسرة الصغيرة إلى مسكنها الجديد؛ الزوج والزوجة وطفلاهما، قبل أن يتحول المنزل إلى مصيدة موت في ليلة لم يتوقعها أحد.

اندلعت النيران فجأة داخل الشقة، وبدأ الدخان يتصاعد بسرعة كبيرة، وسط صرخات استغاثة طلبًا للنجدة، لكن النيران كانت أسرع من أي محاولة إنقاذ.

وسط اللهب والدخان، حاولت الأم إنقاذ طفليها بكل الطرق، ومع تضاؤل فرص النجاة، وجدت نفسها أمام خيارها الأخير: القفز من النافذة.

في لحظة يأس، وقفت الأم على حافة النافذة بالطابق الخامس، وألقت بجسدها هربًا من النيران، لكن اصطدامها العنيف بالأرض أودى بحياتها في الحال، بينما ظل طفلاها محاصرين وسط ألسنة اللهب، حتى تفحمت جثتاهما.

عقب تلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة البلاغ، انتقلت قوات الدفاع المدني مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنوا من السيطرة على النيران، ليعثروا على بقايا الطفلين المتفحمة، بينما عُثر على الأم جثة هامدة أسفل العقار.

شهود العيان أكدوا أنهم سمعوا دوي ألعاب نارية في الشارع قبل اندلاع الحريق بدقائق، مما يفتح باب التساؤلات حول وجود علاقة بين تلك الألعاب النارية واشتعال النيران داخل الشقة.

وتعمل أجهزة الأمن على تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة، وجمع أقوال الشهود، في محاولة للوصول إلى السبب الحقيقي وراء اندلاع الحريق.

من جانبها، أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن الجثث، كما قررت تكليف المعمل الجنائي بفحص آثار الحريق لبيان أسبابه، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.