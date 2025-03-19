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لا يُجيد السباحة.. تفاصيل غرق طالب في مياه نيل العياط

11:52 ص الأربعاء 19 مارس 2025

غرق طالب - ارشيفية

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كتب- صابر المحلاوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل غرق طالب في مياه النيل بمنطقة العياط، حيث تبين أن المتوفى نزح للنيل وجرفه التيار لعدم إجادته السباحة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بغرق طالب في مياه النيل بمنطقة العياط.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة، وبعمل التحريات تبين أن المتوفى نزح للنيل وجرفه التيار لعدم إجادته السباحة؛ جرى نقل الجثة إلى ثلاجة إحدى المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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غرق طالب مياه نيل العياط مديرية أمن الجيزة
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