ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالعملة بقيمة 8 ملايين جنيه

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حملاته الأمنية لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وأسفرت الجهود، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا التي شملت عمليات مضاربة بأسعار العملات، وإخفائها عن التداول، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، ما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.

وبلغت القيمة المالية للقضايا المضبوطة أكثر من 8 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين، فيما تواصل أجهزة الأمن حملاتها لضبط المخالفين.