"رصاصة في صراع الميراث".. خلاف دموي بين شقيقين في بولاق الدكرور

كتب- صابر المحلاوي:

لم يكن يتخيل أن النزاع على الإرث سينتهي بجريمة في منطقة بولاق الدكرور، في لحظة غضب تحولت مشادة كلامية بين شقيقين إلى معركة دامية، بعدما استل أحدهما سلاحًا ناريًا وأطلق النار على الآخر، ليسقط مصابًا برش خرطوش في أنحاء متفرقة من جسده.

داخل أحد شوارع بولاق الدكرور، علت الصيحات وتجمّع الجيران على صوت الطلق الناري، ليفاجأوا بالمجني عليه مضرجًا في دمائه، بينما يقف شقيقه مرتعشًا ممسكًا بسلاحه، قبل أن يفر هاربًا.

لم تمر سوى دقائق حتى وصلت قوات الشرطة، التي بدأت في فك خيوط الجريمة، وتمكنت من ضبط المتهم.

اعترف المتهم بإطلاق النار على شقيقه في منطقة بولاق الدكرور، خلال استجوابه أمام رجال المباحث، بارتكابه الواقعة بسبب خلافات نشبت بينهما حول الميراث.

وذكر المتهم أن المشادة الكلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة عنيفة، مما دفعه لاستخدام سلاح ناري "خرطوش" وإطلاق النار على شقيقه، ما تسبب في إصابته برش خرطوش في أنحاء متفرقة من جسده.

خلال التحقيق، أرشد المتهم عن السلاح المستخدم في الجريمة، كما كشف عن هوية الشخص الذي زوده به، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة كاملة.

في المقابل، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال المجني عليه، الذي أكد أن شقيقه أطلق عليه النار إثر خلافات الميراث، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من مديرية أمن الجيزة، يفيد بنقل عامل مصاب بطلق ناري إلى المستشفى. وبإجراء التحريات، تبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وشقيقه بسبب خلافات حول تقسيم الميراث، تطورت إلى إطلاق نار.

تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، ليتم تحرير المحضر اللازم، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.