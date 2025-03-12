مشاجرة انتهت بطعنة.. تفاصيل مقتل عامل في الوراق

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بقتل عامل في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية خلافات الجيرة بينهما، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات للوقوف على ملابسات الحادث، وأمرت بإعداد تقرير طبي مفصل عن سبب الوفاة.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بوقوع مشاجرة في أحد شوارع الوراق، أسفرت عن سقوط قتيل، وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين العثور على جثة شاب مصاب بجرح طعني نافذ، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليه دخل في مشادة كلامية مع المتهم، تطورت إلى مشاجرة، ليقوم الأخير باستخدام سلاح أبيض مسددًا طعنة قاتلة للضحية، ليسقط غارقًا في دمائه.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.