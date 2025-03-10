الداخلية تضبط 308 قضايا مخدرات و155 سلاحًا ناريًا في يوم واحد



كتب - علاء عمران:

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة في مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 308 قضايا تتعلق بجلب المواد المخدرة، و155 قطعة سلاح ناري، بالإضافة إلى تنفيذ 74,224 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وتمكنت الحملة من ضبط 308 قضايا مخدرات، شملت 347 متهمًا، حيث تم ضبط أكثر من 160 كجم من مخدر الحشيش، وقرابة 31 كجم من مخدر البانجو، وقرابة 10 كجم من مخدر الهيدرو، وأكثر من 13 كجم من مخدر الهيروين، وأكثر من 7 كجم من مخدر الآيس، وأكثر من 4 كجم من مخدر الشابو، وأكثر من 2 كجم من مخدر البودر، وأكثر من 2 كجم من مخدر الإستروكس، و210 جرامات من مخدر الأفيون، بالإضافة إلى 5,964 قرصًا مخدرًا.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 155 سلاحًا ناريًا بحوزة 137 متهمًا، من بينها 9 بنادق آلية، و15 بندقية خرطوش، و6 طبنجات، و125 فرد محلي الصنع، و251 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و10 خزائن متنوعة، و206 قطع سلاح أبيض.

ونجحت الأجهزة الأمنية في تنفيذ 74,224 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شملت 304 أحكام جنايات، و21,995 حكم حبس جزئي، و3,934 حكم حبس مستأنف، و38,089 حكم غرامة، و9,902 مخالفة.

وتمكنت الحملة أيضًا من ضبط 4 تشكيلات عصابية مكونة من 13 متهمًا ارتكبوا 10 جرائم مختلفة، بالإضافة إلى ضبط 6 متهمين هاربين و18 متهمًا في قضايا بلطجة، وحجز 334 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 21,996 مخالفة مرورية متنوعة.

كما أجرت الأجهزة الأمنية فحصًا للكشف عن تعاطي المواد المخدرة على 65 سائقًا بالطرق السريعة، حيث تبين تعاطي 13 منهم للمواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين، مع استمرار الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون.