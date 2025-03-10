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الأمن يضبط قضايا اتجار غير مشروع بالعملات الأجنبية بقيمة 11 مليون جنيه

11:59 ص الإثنين 10 مارس 2025

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كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خلال 24 ساعة، بقيمة مالية تقدر بحوالي 11 مليون جنيه.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

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