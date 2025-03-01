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بداخله 88 طنًا.. ضبط مصنع مخللات مجهولة المصدر في السلام

01:22 م السبت 01 مارس 2025

ضبط مصنع مخللات مجهولة المصدر في السلام

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كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مصنع مخللات بالقاهرة "بدون ترخيص"، بداخله كميات كبيرة من المخللات مجهولة المصدر.

وكشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عن قيام (مسؤول عن مصنع مخللات - كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) بإدارة المصنع بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "المخللات" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو مدة الصلاحية، مع عدم مطابقة المنشأة للاشتراطات الصحية، وذلك بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع وضبط المدير المسؤول، وعُثر بداخله على (قرابة 88 طنًا من المخلل – أكثر من 2 طن من ملح الطعام الخشن - 500 برميل).

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية ضبط مصنع مخللات
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