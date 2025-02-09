دعوى قضائية لوقف قرار تحديد مدة البرامج الرياضية ومنع الفقرة التحكيمية

كتب - محمود الشوربجي:

تقدم محمد رشوان المحامي بالنقض، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بتحديد مدة بث البرامج الرياضية ومنع الفقرة التحكيمية في البرامج الرياضية.

وطالب "رضوان" -في الطعن رقم ٣٦١٩٧ لسنة ٧٩ قضائية أمام القضاء الإداري -بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بتحديد مدة بث البرامج الرياضية ومنع الفقرة التحكيمية في البرامج الرياضية.

تابع أن القرار مخالف لنصوص الدستور المصري في المواد ٦٥ و٧٠ و٧١ و٧٣ والتي ترتكز على حرية الرأي وحرية الصحافة والاعلام، وعدم جواز فرض أي قيد على العمل الإعلامي إلا في زمن الحرب أو التعبئة العامة، وحسب نصوص القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ لا يجوز وضع أي قيد على عمل الإعلامي أو الصحفي إلا في حدود مقتضيات الأمن القومي.