ضبط شخصين يديران محطتين للبث التلفزيوني اللاسلكي دون تصريح بالشرقية

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية والبث الفضائي غير المشروع.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، من ضبط شخصين يديران محطتين للبث التلفزيوني اللاسلكي دون تصريح، حيث كانا يستقبلان قنوات فضائية مشفرة ويعيدان بثها بشفرة خاصة، بالمخالفة للقانون.

وأسفرت الجهود عن ضبط مالك محطة بث تلفزيوني لاسلكية بدائرة مركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية، وبحوزته 26 جهازًا ومعدة تستخدم في استقبال ومعالجة وإعادة بث الإشارة، بالإضافة إلى جهاز "لاب توب"، ومحطتي بث لاسلكي لتقوية الإشارة، ومحل لبيع مستلزمات فك شفرات القنوات الفضائية، يحتوي على 20 جهاز "ريسيفر" مجهز لفك الشفرات دون ترخيص.

كما تم ضبط المدير المسؤول عن محطة بث أخرى بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وبحوزته 31 جهازًا ومعدة مخصصة لاستقبال ومعالجة وإعادة بث الإشارة، بالإضافة إلى وحدة معالجة مركزية ومحطتي بث لاسلكي لتقوية الإشارة.

وبمواجهتهما، أقرا بإدارة النشاط غير القانوني بهدف تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.