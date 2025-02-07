الأمن يزيل الإشغالات والباعة الجائلين أمام محطة مترو عدلي منصور

كتب - عاطف مراد:

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، استهدفت إزالة الإشغالات والباعة الجائلين أمام محطة مترو عدلي منصور، وذلك في إطار جهود الحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري للمنطقة.

وأسفرت الحملة عن رفع كافة الإشغالات التي كانت تعيق حركة المارة والمركبات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

تأتي هذه التحركات الأمنية ضمن خطة مستمرة لضبط الشارع، ومنع العشوائية، وتوفير بيئة حضارية للمواطنين.