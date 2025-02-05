ضبط شركات وهمية استولت على أموال المواطنين بحجة تنظيم رحلات الحج والعمرة

كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عدد من الشركات والمكاتب غير المرخصة التي تعمل في مجال السياحة، بعدما تبين تورطها في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية.

وكشفت تحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار عن قيام 4 شركات ومكتبين غير مرخصين بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بعد إيهامهم بأنها كيانات سياحية رسمية، والترويج لأنشطتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات والمكاتب، وعُثر بحوزتهم على تأشيرات سفر، وبرامج رحلات دينية، وإيصالات استلام نقدية، وكروت دعائية، ولافتات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة.