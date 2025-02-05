إعلان

ضبط شركات وهمية استولت على أموال المواطنين بحجة تنظيم رحلات الحج والعمرة

12:03 م الأربعاء 05 فبراير 2025

حملة أمنية - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عدد من الشركات والمكاتب غير المرخصة التي تعمل في مجال السياحة، بعدما تبين تورطها في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية.

وكشفت تحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار عن قيام 4 شركات ومكتبين غير مرخصين بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بعد إيهامهم بأنها كيانات سياحية رسمية، والترويج لأنشطتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات والمكاتب، وعُثر بحوزتهم على تأشيرات سفر، وبرامج رحلات دينية، وإيصالات استلام نقدية، وكروت دعائية، ولافتات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط شركات وهمية رحلات الحج والعمرة وزارة الداخلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ضبط 13 طن دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء في حملات تموينية مكثفة

إعلان

إعلان

هل تتأثر أسعار السيارات في مصر بحرب الجمارك بين أمريكا والصين؟
حزمة الحماية الاجتماعية.. توضيح جديد من الحكومة
تحذير من الأرصاد لسكان القاهرة والوجه البحري من طقس الساعات المقبلة