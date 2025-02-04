الداخلية تضبط مسؤولي 4 شركات سياحة تعمل بدون ترخيص

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط مسؤولي 4 شركات سياحية تعمل بدون ترخيص، لاتهامهم بالنصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

معلومات وتحريات قطاعي "مباحث الوزارة - شرطة السياحة والآثار" أفادت قيام مسؤولي عدد من الشركات والمكاتب السياحية "بدون ترخيص" بالنصب على المواطنين.

تبين قيام مسؤولي تلك الشركات بجمع أموال من المواطنين بزعم تنظيم برامج سياحية، رغم أنها لا تحمل التراخيص القانونية.

وأوضحت التحقيقات أن الشركات استغلت مقرات مؤقتة في شقق مستأجرة لإدارة نشاطها الوهمي.

تمكن الأمن من ضبط القائمين على إدارة الشركات، وعثر بداخلها على مستندات ووثائق مزورة تشمل صور جوازات سفر، تأشيرات رحلات دينية، تصاريح سفر، و ايصالات استلام نقدية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثف أجهزة الأمن الجهود للحد من الأنشطة غير القانونية التي تضر بحقوق المواطنين.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل في مجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسباً لمحاولات النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات "حج - عمرة - برامج سياحية".