غرامة تصل إلى 300 جنيه.. تحرير 1128 مخالفة تحدث في الهاتف أثناء القيادة

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 55,925 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها: 902 مخالفة سير بدون تراخيص، و14 مخالفة دراجة نارية، و41.315 مخالفة تجاوز السرعة المقرر، و18 مخالفة موقف عشوائي، و1.128 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و12 مخالفة شروط التراخيص.

وتتراوح غرامة التحدث في الهاتف أثناء القيادة ما بين 100 إلى 300 جنيه، وفقًا لقانون المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات.