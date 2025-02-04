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الداخلية تضبط 7 ملايين جنيه من تجار العملة

11:45 ص الثلاثاء 04 فبراير 2025

وزارة الداخلية

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كتب - علاء عمران:

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات متواصلة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث تمكنت من ضبط 7 ملايين جنيه بحوزة تجار العملة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقارب 7 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، أو الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

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