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5 مايو.. الحكم على متهم في أحداث تجمهر عين شمس

03:56 م الإثنين 03 فبراير 2025

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كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم في "أحداث تجمهر عين شمس" لجلسة 5 مايو المقبل للنطق بالحكم.

واتهمت النيابة العامة المتهمين في قضية أحداث عين شمس بتهم التجمهر واستعراض القوة وتعطيل وسائل النقل، بالإضافة إلى التظاهر وحيازة أسلحة وذخائر.

وأحالت النيابة العامة في وقت سابق المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت لهما تهمة التجمهر في منطقة عين شمس، واستعراض القوة، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتعريض حياة المواطنين للخطر، والشروع في القتل.

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