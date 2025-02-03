أبرزها تجاوز السرعة.. تحرير 49 ألف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 49332 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 835 مخالفة السير بدون تراخيص، و12 دراجة نارية مخالفة، و33767 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و9 مخالفات موقف عشوائي، و1615 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و8 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.