المرور يضبط 43 ألف مخالفة خلال 24 ساعة ويلاحق المخالفين

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها الميدانية لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من تحرير 43,204 مخالفات متنوعة.

جاءت أبرز المخالفات التي تم ضبطها على النحو التالي: 770 مخالفة سير بدون تراخيص، و22 دراجة نارية مخالفة، إضافة إلى 29,386 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. كما تم ضبط 16 مخالفة تتعلق بالوقوف العشوائي، و796 مخالفة بسبب التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، فضلًا عن 13 مخالفة لشروط التراخيص.

اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل وزارة الداخلية تكثيف حملاتها المرورية لضبط المخالفين وتطبيق القانون لضمان سلامة المواطنين على الطرق.