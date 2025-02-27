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جثة و4 مصابين في انقلاب ميكروباص أمام الجامعة الأمريكية

09:56 ص الخميس 27 فبراير 2025

إسعاف أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

سجل حادث سيارة ميكروباص بالتجمع الخامس، الخميس، حالة وفاة و4 مصابين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بشارع التسعين الجنوبي.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب ميكروباص أمام سور الجامعة الأمريكية نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن حالة وفاة و4 مصابين.

الشرطة أودعت الجثة ثلاجة المشرحة والمصابين لمستشفى القاهرة الجديدة والقطامية للعلاج مع تجنيب آثار الحادث نهر الطريق.

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انقلاب ميكروباص حادث انقلاب ميكروباص الجامعة الأمريكية
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