احذر السرعة الزائدة.. الرادارات تلتقط 44 ألف مخالفة مرورية خلال يوم

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور تنفيذ حملات مرورية بهدف تحقيق الانضباط على الطرق وتطبيق قوانين ولوائح المرور على سائقي المركبات.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 57119 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 911 مخالفة سير بدون تراخيص، و30 دراجة نارية مخالفة، و44432 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و12 مخالفة موقف عشوائي، و696 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و8 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات وتعزيز الأمن والسلامة على الطرق.