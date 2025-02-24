ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم ومصادرة 3.5 مليون قطعة

كتب- علاء عمران:

نجحت وزارة الداخلية في ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية، حيث عُثر بحوزته على 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواي) بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها داخل نطاق المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الورشة المُشار إليها، حيث تم ضبط المتهم وبحوزته (3.5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، بالإضافة إلى مجموعة من الأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع).

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار بها لتحقيق الربح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.