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دفاع نيشان آرتين في اتهامه بسب ياسمين عز: لم يذكر اسمها في المؤتمر

02:38 م السبت 22 فبراير 2025

تعبيرية عن محاكمة

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كتب- أحمد عادل:
تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية ثاني جلسات محاكمة الإعلامي نيشان آرتين، في الدعوى المقدمة ضده من الإعلامية ياسمين عز، التي تتهمه فيها بالسب والقذف.
وقال أحمد الكلاوي، محامي الإعلامي اللبناني نيشان آرتين، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن موكله لم يذكر اسم الإعلامية ياسمين عز بعد تأخرها عن حضور المؤتمر في دبي.
وتابع الكلاوي أنه تفاجأ بقيام الإعلامية ياسمين عز برفع دعوى تتهم فيها موكله بالسب والقذف، مشيرًا إلى أنها قدمت فلاشة تحتوي على فيديوهات لا تحمل توقيتًا زمنيًا واضحًا.
تعود الواقعة إلى سبتمبر 2024، خلال انعقاد منتدى الإعلام العربي في دبي، حيث غابت ياسمين عز عن جلسة كانت مقررة لها.
وخلال الجلسة، علّق نيشان على غيابها بعبارات اعتبرتها ياسمين مسيئة ومهينة لشخصها، مما دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع دعوى قضائية ضده.

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محكمة القاهرة الاقتصادية الإعلامية ياسمين عز
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