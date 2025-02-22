للنصب على راغبي الحج والعمرة.. ضبط 5 شركات سياحية بدون ترخيص

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، مع إحكام الرقابة على الشركات غير المرخصة التي تعمل في مجال السياحة، وذلك تحسبًا لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، أن 4 شركات ومكتب سياحي تعمل بدون ترخيص، وتقوم بالاحتيال على المواطنين، من خلال الاستيلاء على مبالغ مالية بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية، وإيهام الضحايا بأنها شركات سياحية مرخصة، في حين أنها غير قانونية. كما ثبت أن هذه الشركات تروج لأنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب المزيد من الضحايا.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات، وعُثر بداخل مقارها على: صور جوازات سفر، وتأشيرات وبرامج لرحلات دينية، ومجموعة من كروت الدعاية، ودفاتر استلام نقدية، وصور من مواقع الشركات على منصات التواصل الاجتماعي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.