المستشار أشرف عيسى: قضاة مصر قدّموا نموذجًا مشرفًا للمنافسة النزيهة في انتخابات ناديهم

كتب- أحمد أبو النجا:

قال المستشار أشرف عيسى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والأمين العام للجنة الرئاسية المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر، إن قضاة مصر قدّموا نموذجًا مشرفًا في انتخابات ناديهم، بما يتوافق مع التقاليد القضائية الرفيعة، مشيرًا إلى أن نجاح العملية الانتخابية يعكس إيمانًا عميقًا بدور النادي. كما دعا الجميع إلى التكاتف والتعاون من أجل العمل المشترك لمصلحة القضاة.

وأضاف المستشار أشرف عيسى في بيان له اليوم: "أتوجه بخالص التهنئة إلى الزملاء الذين حازوا ثقة الجمعية العمومية لنادي القضاة وفازوا في الانتخابات، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في حمل الأمانة التي أُلقيت على عاتقهم، وأن يكونوا على قدر المسؤولية في خدمة القضاة، والعمل على رفعة النادي وتعزيز دوره في الدفاع عن استقلال القضاء ورعاية مصالح أعضائه".

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد الثلثي لنادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، فوز المستشار أبو الحسين فتحي قايد، نائب رئيس محكمة النقض والرئيس الحالي للنادي، بمنصب رئيس النادي بالتزكية.

كما أعلنت اللجنة فوز كلٍّ من: المستشار شادي خليفة (مستشار - 1055 صوتًا)، والمستشار محمود محمد ميرغني صادق (نائب رئيس محكمة النقض - 904 أصوات)، وبالمقعدين المخصصين للمستشارين في مجلس الإدارة.

أما المقعدان المخصصان لرؤساء المحاكم والقضاة، فقد فاز بهما: محمد محمود فاروق إبراهيم (رئيس محكمة من الفئة "أ" - 892 صوتًا)، ومحمد صلاح لطفي عطية (قاضٍ - 677 صوتًا)

وفيما يخص المقعدين المخصصين للنيابة العامة، فقد فاز بهما: محمد يحيى محمد أبو الدهب (رئيس نيابة - 353 صوتًا)، ورامي حسن إبراهيم إسماعيل (رئيس نيابة - 983 صوتًا).