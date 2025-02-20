8 مصابين في تصادم سيارتين بـ"صحراوي الإسماعيلية"

كتب - محمد شعبان:

أصيب 8 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين أمام توكيل سيارات معروف بالطريق المشار إليه.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص اصطدام سيارة تابعة للامن المركزي بأخرى ملاكي، مما أسفر عن سقوط 8 مصابين بينهم 6 مجندين.

المصابون نقلوا إلى مستشفى السلام للعلاج، ويعمل رجال المرور على تجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.