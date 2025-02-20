سائقان يدفعان ثمن استعراضهما في البحيرة والغردقة

القاهرة - مصراوي:

ألقت قوات الأمن القبض على سائق -ظهر في فيديو متداول- يسير عكس الاتجاه بالبحيرة.

وحدة الرصد تابعت تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن سير قائد سيارة "ربع نقل" عكس الاتجاه بمحافظة البحيرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص تم تحديد وضبط السيارة "منتهية التراخيص" وقائدها، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

في سياق متصل، كشفت تحريات المباحث ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن أداء قائد سيارة حركات استعراضية بالغردقة وضبط مرتكب الواقعة.