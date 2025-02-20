وزارة الداخلية تحتفي برمضان بلفتة إنسانية لنزلاء مراكز الإصلاح

كتب- عاطف مراد:

قررت وزارة الداخلية منح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارتين استثنائيتين خلال شهر رمضان، في لفتة إنسانية تهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم احتفالًا بحلول الشهر الكريم.

ويأتي هذا القرار في إطار نهج الوزارة الداعم لحقوق الإنسان، وتطبيق سياسة عقابية حديثة تركز على إعادة التأهيل الاجتماعي وتقديم أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها في توفير بيئة إصلاحية متكاملة تساهم في دمج النزلاء بالمجتمع، مع الحرص على تقديم المبادرات التي تساندهم نفسيًا واجتماعيًا في المناسبات المختلفة.