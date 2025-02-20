إعلان

تحرير 43 ألف مخالفة مرورية متنوعة بأنحاء الجمهورية في 24 ساعة

12:12 م الخميس 20 فبراير 2025

مخالفات مرورية - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور تكثيف جهودها لتحقيق الانضباط المروري، من خلال حملات ميدانية استهدفت ضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حزم.

وأسفرت هذه الحملات، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط 43,178 مخالفة مرورية متنوعة في مختلف المحافظات.

وفي إطار تعزيز السيولة المرورية بالعاصمة، نشرت الإدارة العامة لمرور القاهرة خدماتها في الشوارع والميادين، مع تكثيف التواجد أعلى المحاور الرئيسية لإزالة أي معوقات، سواء أعطال أو حوادث، لضمان سهولة حركة المركبات وتيسير وصول المواطنين إلى وجهاتهم.

وانتشر رجال المرور في ربوع القاهرة لرصد المخالفات بجميع أنواعها، مع تنفيذ حملات مكثفة ضد المخالفين لقواعد وآداب المرور، إضافة إلى رفع السيارات المتروكة التي تتسبب في ازدحامات مرورية، وذلك ضمن خطة موسعة لتحقيق أعلى معدلات الانضباط في الشارع المصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة، فيما باشرت النيابة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مخالفة مرورية ازدحامات مرورية الإدارة العامة للمرور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بعد قليل.. المركزي يحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.. ما هي أقرب التوقعات؟
تحديث حالة الطقس.. أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد والقاهرة