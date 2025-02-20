تحرير 43 ألف مخالفة مرورية متنوعة بأنحاء الجمهورية في 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور تكثيف جهودها لتحقيق الانضباط المروري، من خلال حملات ميدانية استهدفت ضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حزم.

وأسفرت هذه الحملات، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط 43,178 مخالفة مرورية متنوعة في مختلف المحافظات.

وفي إطار تعزيز السيولة المرورية بالعاصمة، نشرت الإدارة العامة لمرور القاهرة خدماتها في الشوارع والميادين، مع تكثيف التواجد أعلى المحاور الرئيسية لإزالة أي معوقات، سواء أعطال أو حوادث، لضمان سهولة حركة المركبات وتيسير وصول المواطنين إلى وجهاتهم.

وانتشر رجال المرور في ربوع القاهرة لرصد المخالفات بجميع أنواعها، مع تنفيذ حملات مكثفة ضد المخالفين لقواعد وآداب المرور، إضافة إلى رفع السيارات المتروكة التي تتسبب في ازدحامات مرورية، وذلك ضمن خطة موسعة لتحقيق أعلى معدلات الانضباط في الشارع المصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة، فيما باشرت النيابة التحقيقات.