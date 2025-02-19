النيابة تطلب التحريات في العثور على جثة شخص داخل مسكنه بحدائق الأهرام

كتب- محمود الشوربجي:

تباشر النيابة العامة، التحقيق حول واقعة غموض العثور على جثة شخص داخل شقته في حدائق الأهرام.

وأمرت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الهرم، بسرعة التحريات حول الشخص المتوفى، وإرسال الجثة إلى مشرحة زينهم لإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، بالإضافة إلى جمع الكاميرات الموجودة بمحيط المنزل وفحصها وإعداد تقرير بما تحويه.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة في حدائق الأهرام، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص يقيم بالشقة، تم تحديد هويته، وعقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى المشرحة.

وأجرى رجال المباحث معاينة للشقة، وفحص كاميرات المراقبة، والاستماع لأقوال أفراد من أسرته، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.