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ضبط مديرة كيان تعليمي غير مرخص بالجيزة بتهمة الاحتيال على المواطنين

12:54 م الأربعاء 19 فبراير 2025

ضبط مديرة كيان تعليمي

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كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث المصنفات، مديرة كيان تعليمي غير مرخص في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة، لاتهامها بالنصب والاحتيال على المواطنين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة أنشأت هذا الكيان دون الحصول على التراخيص اللازمة، وقامت بإيهام الضحايا بمنحهم شهادات دراسية في مجالات مختلفة، مدعية أنها معتمدة وتؤهلهم للحصول على فرص عمل، وذلك مقابل مبالغ مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمة، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف مزيد من التفاصيل.

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