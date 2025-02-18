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الأمن الاقتصادي يضبط 1374 قضية ظواهر سلبية و1370 قضية سرقة تيار كهربائي

12:54 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

سرقة تيار كهربائي - ارشيفية

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كتب - سامح غيث:


كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات والجرائم الاقتصادية.


وخلال 24 ساعة، أسفرت الجهود عن ضبط 1374 قضية متنوعة تتعلق بالجرائم والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.


كما تم ضبط 1370 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.


يأتي ذلك ضمن استراتيجية الوزارة لمكافحة الأنشطة غير القانونية وإحكام السيطرة الأمنية على المرافق العامة.

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