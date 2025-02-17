جثة ممزقة بطعنات.. جريمة قتل أعلى كوبري أكتوبر

كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة قتيل فارق الحياة نتيجة حادث طعن أعلى كوبري أكتوبر اليوم الاثنين.

حكمدار العاصمة تلقى إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص المبدئي أن الجثة لشخص قُتل بطعنات نافذة أعلى نفق أحمد بدوي القادم من رمسيس اتجاه غمرة.

وفرض رجال المباحث كردونًا أمنيًا بمحيط الجثة انتظارًا لوصول النيابة العامة ومعاينة الجثمان تمهيدًا لنقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف الطب الشرعي.