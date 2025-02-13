"مافيش حتة في جسمه ماتحرقتش".. تفاصيل إشعال عامل النار في نفسه بكرداسة

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات ضباط مباحث فرقة شمال أكتوبر كواليس شروع عامل في التخلص من حياته حرقًا داخل منزله بكرداسة، الخميس.

العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث الفرقة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود محاولة انتحار داخل منزل بعزبة العسيلي دائرة مركز كرداسة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن "محمود.ع." 39 عامًا، عامل في كافتريا، أضرم النار في نفسه داخل مسكنه، مما أسفر عن إصابته بحروق في الوجة والبطن والقدمين بنسبة 50 %.

ونقل الأهالي المصاب إلى مستشفى إمبابه العام في محاولة لإنقاذه، وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف حكمدار الجيزة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.