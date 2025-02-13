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الداخلية توفر سلعًا غذائية ومستلزمات رمضان بخصومات تصل إلى 40%

12:39 م الخميس 13 فبراير 2025

وزارة الداخلية

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كتب - علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية عن توفير السلع الغذائية والمستلزمات الرمضانية بجودة عالية وبأسعار مخفضة تصل إلى 40%، اعتبارًا من 15 فبراير وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية، وتحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن، حيث تم التوسع في عدد المنافذ المشاركة ليصل إلى 2354 منفذًا وسرادقًا وسلسلة تجارية بمختلف المحافظات، بالتعاون مع أكبر المصانع والكيانات التجارية، وتحت إشراف الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

كما تواصل منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية توفير المنتجات بأسعار مخفضة وجودة عالية، من خلال 1168 منفذًا ثابتًا ومتحركًا وسرادقًا بمختلف الميادين والشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى قوافل السيارات المتنقلة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

لمزيد من التفاصيل حول المنافذ والأسواق التجارية، يمكن زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية: moi.gov.eg.

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وزارة الداخلية مستلزمات رمضان سلع غذائية
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