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مصرع عنصر إجرامي وإصابة ضابط شرطة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

12:11 م الأربعاء 12 فبراير 2025

المضبوطات

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كتب- علاء عمران:

تمكّن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من تحديد مكان اختباء عنصر إجرامي شديد الخطورة، مطلوب لتنفيذ أحكام بالسجن والسجن المؤبد في جنايتين (شروع في قتل – حيازة سلاح واستعراض قوة).

كما سبق اتهامه في عدة قضايا، أبرزها الاتجار في المخدرات، السرقة بالإكراه، وحيازة سلاح دون ترخيص، وذلك بمركز شرطة جهينة بمحافظة سوهاج.

وفي إطار استهدافه بمأمورية أمنية، وفقًا للإجراءات القانونية، وبمشاركة قطاع الأمن المركزي، بادر العنصر الإجرامي بإطلاق النيران تجاه القوات، مما أسفر عن إصابة ضابط شرطة من قوة قطاع الأمن المركزي، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقد أسفر التعامل الأمني عن مصرع العنصر الإجرامي، وعُثر بحوزته على: 4 قطع أسلحة نارية (رشاش متعدد – 3 بنادق آلية)، وعدد كبير من الطلقات النارية، و51 خزينة ذخيرة، وكمية من المواد المخدرة (حشيش – شابو).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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سوهاج قطاع الأمن العام إطلاق النار
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