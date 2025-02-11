تأجيل محاكمة 111 متهمًا في قضية "طلائع حسم ولواء الثورة"

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات (أول درجة)، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "طلائع حسم" و"لواء الثورة"، والبالغ عددهم 111 متهمًا، وذلك في اتهامهم بتأسيس جماعة إرهابية، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وحيازة أسلحة نارية دون تصريح، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، لجلسة 28 أبريل المقبل لفض باقي الأحراز.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.

وتحمل القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج، والمقيدة برقم 4359 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، ورقم 760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 358 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.