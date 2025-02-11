تحقيقات موسعة في واقعة هبوط أرضي بأوسيم يكشف عن حفرة للتنقيب عن الآثار

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية تحقيقاتها بشأن العثور على حفرة ضخمة بمدينة أوسيم، وذلك بعد حدوث هبوط أرضي مفاجئ وسط أحد الشوارع، مما كشف عن أعمال تنقيب غير شرعية عن الآثار.

قررت النيابة انتداب لجنة من الهيئة العليا للآثار لفحص الحفرة وبيان ما إذا كانت تحتوي على آثار، كما كلفت لجنة من مجلس مدينة أوسيم بفحص الشارع وتقييم خطورة الحفرة عليه، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الهبوط الأرضي ومنع حدوث أي كوارث.

كما طلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة للكشف عن هوية المتورطين في أعمال الحفر وضبطهم فور تحديد هوياتهم.

نجحت مباحث الجيزة في ضبط عدد من المشتبه بهم، من بينهم عمال حفر وأشخاص تم رصدهم وهم يترددون على موقع الحفر، بينما تستمر التحريات لتحديد مدى تورطهم في أعمال التنقيب عن الآثار.

شهدت مدينة أوسيم هبوطًا أرضيًا مفاجئًا، ما أثار دهشة الأهالي الذين اكتشفوا وجود حفرة ضخمة أسفل موقع الهبوط، ناجمة عن أعمال حفر للتنقيب عن الآثار.

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغًا بشأن هبوط أرضي، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمعاينة الموقع، حيث تبين وجود حفرة عميقة حفرها مجهولون بغرض التنقيب عن الآثار. وتم إخطار مديرية أمن الجيزة وجهاز المدينة لاتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح الهبوط الأرضي ومنع أي مخاطر، مثل سقوط مركبات داخله.

تواصل مباحث الجيزة جهودها لتحديد وضبط المتورطين في الواقعة، وتم تحرير محضر رسمي بالحادث، فيما تتولى النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الواقعة والمسؤولين عنها.