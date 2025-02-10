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غلق 142 محلًا لعدم الالتزام بقرار الغلق ترشيدًا للكهرباء

12:10 م الإثنين 10 فبراير 2025

غلق محال - ارشيفية

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كتب- علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 142 محلًا تجاريًا لمخالفتها قرار الغلق، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لترشيد استهلاك الكهرباء تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 142 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وفقًا لقرار مجلس الوزراء، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك.

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وزارة الداخلية ترشيد استهلاك الكهرباء مجلس الوزراء
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