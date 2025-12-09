كتب- محمد الصاوي:

تقدم المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة بمناسبة انتخابه رئيسًا للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لليونسكو.

وأكد المستشار الدكتور حسين مدكور أن هذا الاختيار الأممي يُعد تجسيدًا لثقة المجتمع الدولي في الكفاءات المصرية المتميزة، وفي قدرة الدكتور أشرف صبحي على نقل نجاحات مصر الرائدة في مجال الرياضة والشباب إلى المحافل الدولية، ليثري بها العمل الرياضي العالمي.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز الدولي المشرف هو ثمرة طبيعية لجهود سنوات من العمل الدؤوب والتفوق الذي يمتلكه الدكتور أشرف صبحي، مؤكدًا ثقته في أن الوزير سيسهم من خلال هذا المنصب في تقديم رؤى مبتكرة ودفع عجلة التربية البدنية والرياضة على مستوى العالم.

