"تنقيب تحت البيت وحفرة كشفت الجيران".. الداخلية تفض نزاع الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقاطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر تضرر أحد المواطنين من أعمال حفر بالعقار محل سكنه بمحافظة الدقهلية، ما تسبب في إلحاق أضرار بالمبنى.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 18 أغسطس الماضي تلقى مركز شرطة منية النصر بلاغًا من أحد المواطنين المقيمين بدائرة المركز، أفاد خلاله بتضرره من قيام جيرانه بأعمال حفر وتنقيب غير مشروع عن الآثار داخل مسكنهما، الأمر الذي أدى إلى تضرر منزله.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمَين في حينه، وهما شقيقان – لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بذات الدائرة، كما عُثر بحوزتهما على الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.