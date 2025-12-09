الداخلية تداهم نادٍ صحي بالتجمع وتضبط شبكة دعارة | التفاصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط نادٍ صحي بدون ترخيص بالقاهرة لممارسة أعمال منافية للآداب.

وقالت الوزارة في بيان لها إن معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أفادت بقيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بإدارة نادٍ صحي بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، واستغلاله لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادي وضبطه، وبصحبته 4 سيدات إحداهن لها معلومات جنائية، و3 أشخاص، أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول. وبمواجهتهم اعترفوا بممارسة النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

